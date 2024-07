Schwerer Parkplatz-Unfall in Sachsen: Rentner gibt Führerschein freiwillig ab!

Pirna - Er fuhr 68 Jahre unfallfrei. Doch jetzt gab Günther S. (87) seinen Führerschein freiwillig ab. Nachdem die Amtsrichterin in Pirna ihn von seinem "Augenblicksversagen mit massiven Folgen" überzeugt hatte. Der Mercedes-Fahrer hatte einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Fast sieben Jahrzehnte fuhr Günther S. (87) ohne Unfall. © Marko Förster

Im August 2023 herrschte auf dem Parkplatz des Supermarktes in Neustadt/Sachsen die übliche Geschäftigkeit. Günther steuerte seinen Mercedes CGI (192 PS) Richtung Ausgang.

"Er fuhr entgegen der Fahrtrichtung", so Wolfgang P. (73), der im Toyota in diese Gasse abbiegen wollte. "Ich blieb erst mal stehen." Zumal am Stellplatz für die Einkaufswagen "Gewusel" herrschte.

"Plötzlich machte der Mercedes einen Satz nach vorn. So, wie wenn man von der Kupplung rutscht", so der Toyota-Fahrer. Der Benz schoss nach vorn, erfasste eine Frau (60) mit Einkaufswagen und drücke sie gegen den Toyota.

Die schwer verletzte Frau, die sogar ohnmächtig wurde, musste per Helikopter in die Klinik gebracht werden, erlitt diverse Brüche.

Laut Richterin hat sie bis heute mit den Folgen zu kämpfen.