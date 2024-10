Sexuelle Motive? Ex-Mitarbeiter muss nach McDonald's-Brand ins Gefängnis

Zwickau - Der ehemalige McDonald's-Mitarbeiter Nail K. (30) soll die Zwickauer Filiale seines früheren Arbeitgebers im Mai in Brand gesetzt haben - der Schaden ging in die Hunderttausende.

Die Wiedereröffnung ist für den 13. November geplant. © Maik Börner

Für die Tat gab es offenbar sexuelle Gründe. Laut Staatsanwaltschaft betrat Nail K. am 16. Mai gegen 13 Uhr die Filiale in der Oskar-Arnold-Straße, in der sich zu diesem Zeitpunkt 30 Gäste befanden.

Der Libyer soll "einen Kanister mit brennbarer Flüssigkeit in der Nähe des Drive-In-Häuschens entzündet zu haben", so das Zwickauer Amtsgericht. Die Folge war eine Verpuffungsexplosion, sowie ein Brand im Gebäude.

Verletzte gab es zum Glück nicht: Alle Gäste, sowie Mitarbeiter schafften es rechtzeitig aus dem Schnellrestaurant. Noch am selben Tag wurde Nail K. festgenommen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

An dem Gebäude gab es laut Anklage einen Gesamtschaden von 500.000 Euro, eine Wiedereröffnung ist für 13. November geplant.