Erzgebirge: Dauer-Stalkerin kommt vor Gericht mit blauem Auge davon

Aue-Bad Schlema - Dana H. (42) tyrannisierte ihren Ex-Freund Detlef Oertel (66) aus Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) über mehrere Jahre mit Stalking und Sachbeschädigung . Am heutigen Dienstag kam es abermals zu einer Verhandlung am Amtsgericht. Das Opfer diesmal: Oertels Auto!

Kratzer auf der Motorhaube und ein zwischenzeitlich abgerissener Stern: Detlef Oertels Mercedes wurde im Mai 2023 mehrfach demoliert. © Uwe Meinhold

In dem aktuellen Prozess ging es um Sachbeschädigung: Die mittlerweile in Betreuung befindliche Dana H. hatte an zwei Tagen im Mai 2023 vor Oertels Wohnung ihre Wut an seinem Mercedes ausgelassen.

Laut Anklage zerkratzte sie den Lack, brach den Scheibenwischer ab. Damit nicht genug: Zuletzt entfernte sie noch den Mercedes-Stern des Wagens.



Der Sachschaden betrug laut Polizei exakt 1331,75 Euro. Angeklagt war H. dieses Mal wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz.

Grund: Der gelernten Verkäuferin war im Dezember 2022 gerichtlich verboten worden, sich dem Rentner zu nähern.