Illegales Autorennen? Straftat-Verdacht gegen den Kultusminister

Dresden/Weißwasser - Dieser Widerspruch könnte Folgen haben: Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) geriet am 28. September 2023 mit 80 statt der erlaubten 30 Stundenkilometern in einen Blitzer in Krauschwitz. Gegen das Knöllchen legte er Widerspruch ein, akzeptierte es später doch. Zwischenzeitlich wurde in der Sache ein Strafverfahren in Gang gesetzt. Nun steht der Politiker bald wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor Gericht.