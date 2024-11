Eileen musste sterben, weil ihr Freund keinen Krankenwagen rief

Plauen - Diana Trapp (45) muss das Schlimmste durchmachen, was einer Mutter passieren kann: Sie verlor ihre Tochter. Eileen (†17) soll zusammen mit ihrem damaligen Freund Elias P. (20) Drogen in Plauen (Vogtland) konsumiert haben. Durch eine Überdosis fiel sie ins Koma und starb. P. musste sich am heutigen Montag wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten.