Urteil ausgerechnet am Nikolaustag! Knast für Weihnachtsmann-Bomber

Pirna/Stolpen - Der feige Anschlag auf den Wohnwagen vom Weihnachtsmann in Stolpen ist aufgeklärt. Arno K. (23) gestand am gestrigen Mittwoch vorm Richter in Pirna, dass er im Dezember 2021 den geschmückten Wohnanhänger mit einem Böller in die Luft gejagt hat. Für diesen und einen weiteren Sprengstoffanschlag auf einen stationären Blitzer soll er nun ins Gefängnis gehen.

Der hübsch bemalte und dekorierte Weihnachtsmann-Wohnanhänger war ein echtes Unikat. Eigentümer des Gefährts war zum Zeitpunkt des Anschlags der sächsische Reisemobil-Hersteller Capron. © Marko Förster

Rums! Die Blitzersäule in Schmölln-Putzkau an der B98 wurde im November 2021 außer Gefecht gesetzt. Unbekannte schlugen damals zunächst Schutzscheiben am Gerät ein. Dann platzierten sie Pyrotechnik im Innern des Towers und zündeten sie.

Die Reparatur der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage dauerte sechs Monate und kostete mehr als 67.000 Euro.

Wenige Wochen später ging mit lautem Knall in der Nacht der beliebte Weihnachtsmann-Wohnwagen samt Wunschbriefkasten auf dem Stolpener Markt zu Bruch. Die Polizei sicherte später am Tatort Spuren eines "no 1 super size"-Böllers.

Der ist in Deutschland verboten und besitzt die doppelte Sprengkraft einer Handgranate.