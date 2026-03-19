Vier Jahre Knast für den Bohr-Dieb

Zwickau - Egon Olsen lässt grüßen: Immer wieder bohrte Arber K. Löcher in Türen und Fenster in Westsachsen – manche Häuser plünderte er sogar, während die Bewohner schliefen! Am Zwickauer Landgericht kassierte der Gewohnheitskriminelle dafür nun die Quittung.

Arber K. (47) wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. © Uwe Meinhold

Für insgesamt 28 Einbrüche im Jahre 2016 – nicht alle haben geklappt – wurde der Kosovare zu vier Jahren Haft verurteilt.

Zudem muss der Mann die Schadenssumme von 29.000 Euro begleichen. Ob er dies kann, ist allerdings fraglich.

Dass er nicht noch länger in den Knast muss, hat er seinem umfänglichen Geständnis "sowie dem Umstand, dass die Taten bereits lange zurückliegen", zu verdanken, so eine Sprecherin des Landgerichts.