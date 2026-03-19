Vier Jahre Knast für den Bohr-Dieb

Immer wieder bohrte Arber K. Löcher in Türen und Fenster in Westsachsen. Am Zwickauer Landgericht kassierte der Gewohnheitskriminelle dafür nun die Quittung.

Von Robert Preuße

Zwickau - Egon Olsen lässt grüßen: Immer wieder bohrte Arber K. Löcher in Türen und Fenster in Westsachsen – manche Häuser plünderte er sogar, während die Bewohner schliefen! Am Zwickauer Landgericht kassierte der Gewohnheitskriminelle dafür nun die Quittung.

Arber K. (47) wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.
Arber K. (47) wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.  © Uwe Meinhold

Für insgesamt 28 Einbrüche im Jahre 2016 – nicht alle haben geklappt – wurde der Kosovare zu vier Jahren Haft verurteilt.

Zudem muss der Mann die Schadenssumme von 29.000 Euro begleichen. Ob er dies kann, ist allerdings fraglich.

Dass er nicht noch länger in den Knast muss, hat er seinem umfänglichen Geständnis "sowie dem Umstand, dass die Taten bereits lange zurückliegen", zu verdanken, so eine Sprecherin des Landgerichts.

Auch in der Ebersbrunner Straße in Zwickau stieg der Serieneinbrecher ein.
Auch in der Ebersbrunner Straße in Zwickau stieg der Serieneinbrecher ein.  © Uwe Meinhold

Die Staatsanwaltschaft hatte sich für vier Jahre und drei Monate ausgesprochen, die Verteidigung für drei Jahre und neun Monate. Das Urteil ist rechtskräftig.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Sachsen: