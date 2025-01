Dreiste Diebin beklaut alte Dame (94) - Knast!

Zwickau - Wie dreist ist das denn? Weil sie schnell zu Geld kommen wollte, erleichterte Marcela D. (41) eine körperlich beeinträchtigte Rentnerin (94) um 25.000 Euro in deren Wohnung! Vor dem Zwickauer Amtsgericht kassierte der Langfinger am Dienstag dafür die Quittung.

Marcela D. (41) musste sich am Dienstag vor Gericht verantworten. © Sven Gleisberg

Marcela D. verschaffte sich zusammen mit ihrer Schwägerin am frühen Nachmittag des 11. Mai 2024 Zutritt in die Wohnung einer betagten Dame in Werdau.

Laut Angaben des Opfers überrumpelten beide Frauen die Rentnerin. Das Opfer kann sich nur per Rollator fortbewegen und ist gehörlos.

Im Wohnzimmer suchten die beiden die Schränke nach Wertsachen ab - und wurden fündig.

Sie klauten "aus deren Wohnzimmerschrank in mehreren Briefumschlägen verpacktes Bargeld in einer Gesamthöhe von 25.000 Euro", so die Staatsanwaltschaft. Danach verschwanden die Diebe genauso schnell, wie sie gekommen waren.

Das Geld sollte genutzt werden, um die angeblich herzkranke Mutter in Rumänien zu besuchen.