"Hängt die Grünen!": Wahlplakat beschäftigt erneut die Richter

Dieses Plakat sorgte 2021 für viel Aufregung. © Maik Börner

Der sächsische Ex-Landesvorsitzende der Partei, Tony Gentsch (39), wurde in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 4800 Euro, sein Parteikollege Rico D. (48) zu 850 Euro verurteilt. Das Delikt: Volksverhetzung.

Die beiden sollen im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 in Zwickau, Plauen und Leipzig Wahlplakate aufgehängt haben - "zum Teil über oder unter Wahlplakaten der Partei 'Bündnis 90/Die Grünen'", so das Gericht.



Eine Neuauflage des Falles gab es am Donnerstag am Zwickauer Landgericht - beide Seiten waren in Berufung gegangen: Der Staatsanwaltschaft ist das erste Urteil zu milde, die Verteidiger der Angeklagten streben einen Freispruch an.