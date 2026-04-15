94-jährige Frau tot in Brunnen gefunden - Sohn festgenommen

Monschau - Nachdem eine 94-jährige Frau in einem Brunnen auf ihrem Grundstück in Monschau ( Nordrhein-Westfalen ) gefunden worden war, hat die Polizei ihren 64-jährigen Sohn festgenommen.

Eine Obduktion bestätigte, dass die 94-Jährige nicht auf natürliche Weise ums Leben gekommen ist. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Seit Dienstag befinde sich dieser wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am heutigen Mittwoch (15. April) mitteilte.

Die Frau sei bereits am 7. März tot in ihrem Brunnen im Monschauer Stadtteil Höfen gefunden worden.

Am Tatort entstand der Verdacht eines Tötungsdeliktes, der durch eine Obduktion bestätigt wurde, heißt es in der Mitteilung.

Ermittlungen einer Mordkommission hätten nun schließlich zum Sohn geführt.