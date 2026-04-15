94-jährige Frau tot in Brunnen gefunden - Sohn festgenommen
Von Marco Rauch
Monschau - Nachdem eine 94-jährige Frau in einem Brunnen auf ihrem Grundstück in Monschau (Nordrhein-Westfalen) gefunden worden war, hat die Polizei ihren 64-jährigen Sohn festgenommen.
Seit Dienstag befinde sich dieser wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am heutigen Mittwoch (15. April) mitteilte.
Die Frau sei bereits am 7. März tot in ihrem Brunnen im Monschauer Stadtteil Höfen gefunden worden.
Am Tatort entstand der Verdacht eines Tötungsdeliktes, der durch eine Obduktion bestätigt wurde, heißt es in der Mitteilung.
Ermittlungen einer Mordkommission hätten nun schließlich zum Sohn geführt.
Weitere Details wurden von der Sicherheitsbehörde bislang nicht preisgegeben. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa