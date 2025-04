Grausamer Fund in NRW: Polizei entdeckt drei tote Männer in Gartenhütte

Wuppertal - Schock in der Schwebebahn-Metropole Wuppertal: Feuerwehr und Polizei haben in der Nacht gleich drei Leichen entdeckt. Ursache könnte eine Kohlenmonoxidvergiftung sein.

Sollten die drei aufgrund des Kälteeinbruchs am Abend tatsächlich im Inneren der Holzhütte gegrillt haben, könnte eine tückische Kohlenmonoxid-Vergiftung ursächlich für ihren Tod sein. Noch laufen die Untersuchungen der Polizei auf Hochtouren.

Vor Ort entdeckten auch einen Grill. Ob das Trio zuvor tatsächlich gegrillt hat, ist aktuell jedoch noch unklar. In welchem Verhältnis die Männer zueinander gestanden haben, ist ebenfalls noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Verwandte hatten den Angaben zufolge die drei jungen Männer im Alter von 18, 25 und 26 Jahren bei einer Gartenhütte in der Nevigeser Straße im Stadtteil Elberfeld gefunden und daraufhin sofort die Polizei verständigt.

Wie die örtliche Sicherheitsbehörde mitteilte, wurde die Leitstelle am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr über das Ereignis informiert.

Das Unglück ereignete sich in einer Kleingartenanlage in der Nevigeser Straße im Stadtteil Elberfeld. © Florian Schmidt

Allerdings deutet zum jetzigen Zeitpunkt alles auf einen tragischen Unfall hin. Eine Obduktion könnte die Todesursache klären, hieß es von den Behörden. Diese muss jedoch explizit erst von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden.

Am Montag sollen Zeugen und Verwandte befragt werden. Geprüft wird auch, ob sich am Sonntagabend weitere Personen in der Kleingartengartenanlage aufgehalten haben.

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen.

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit - und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.

Erstmeldung: 7. April, 7.56 Uhr; zuletzt aktualisiert: 9.21 Uhr