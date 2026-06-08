Großeinsatz in Wohngebiet: Zwei Schwerverletzte, Spezialkräfte entdecken Leiche

Aschaffenburg - Ein Familienstreit eskalierte: Zwei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mann ist tot! Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei in Aschaffenburg aus.

Alarm in Aschaffenburg: Die Polizei rückte am Montagmorgen zu einem Großeinsatz im Stadtteil Damm aus. © News5

"Aktuell kommt es im Ortsteil Damm in der Haidstraße zu einem größeren Polizeieinsatz", teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag über WhatsApp mit. Demnach war ein Streit unter Angehörigen einer Familie zu einem Kampf eskaliert.

Eine Frau und Mann wurden von den Beamten schwer verletzt angetroffen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die beiden Verwundeten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Zeitgleich begannen zahlreiche Polizisten mit der Fahndung nach einem Mann, der als eventueller Tatverdächtigen in den Fokus der Ermittler geraten war. Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

"Autofahrer werden gebeten, derzeit keine Anhalter in dem Bereich mitzunehmen", hieß es auf WhatsApp.