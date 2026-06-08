Großeinsatz in Wohngebiet: Zwei Schwerverletzte, Spezialkräfte entdecken Leiche

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Großeinsatz der Polizei in Aschaffenburg-Damm am Montag: Eine Frau und ein Mann wurden schwer verletzt, ein Mann wurde von Spezialkräften tot aufgefunden!

Von Florian Gürtler

Aschaffenburg - Ein Familienstreit eskalierte: Zwei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mann ist tot! Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei in Aschaffenburg aus.

Alarm in Aschaffenburg: Die Polizei rückte am Montagmorgen zu einem Großeinsatz im Stadtteil Damm aus.
Alarm in Aschaffenburg: Die Polizei rückte am Montagmorgen zu einem Großeinsatz im Stadtteil Damm aus.  © News5

"Aktuell kommt es im Ortsteil Damm in der Haidstraße zu einem größeren Polizeieinsatz", teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag über WhatsApp mit. Demnach war ein Streit unter Angehörigen einer Familie zu einem Kampf eskaliert.

Eine Frau und Mann wurden von den Beamten schwer verletzt angetroffen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die beiden Verwundeten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Zeitgleich begannen zahlreiche Polizisten mit der Fahndung nach einem Mann, der als eventueller Tatverdächtigen in den Fokus der Ermittler geraten war. Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

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"Autofahrer werden gebeten, derzeit keine Anhalter in dem Bereich mitzunehmen", hieß es auf WhatsApp.

In einem Wohngebiet in Aschaffenburg-Damm sperrte die Polizei Straßen ab, später wurde eine Leiche in einer Wohnung entdeckt.
In einem Wohngebiet in Aschaffenburg-Damm sperrte die Polizei Straßen ab, später wurde eine Leiche in einer Wohnung entdeckt.  © News5

Bluttat in Aschaffenburg-Damm: Verdächtiger wird tot aufgefunden

Am Vormittag erfolgte dann die Meldung über einen Leichenfund: Die Spezialkräfte hätten den Verdächtigen tot in einer Wohnung aufgefunden: "Die Fahndungsmaßnahmen sind entsprechend beendet."

Die Ermittlungen zu der Bluttat in Aschaffenburg-Damm dauern an.

Titelfoto: News5

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