Grusel-Fund in Hamburg! Zwei Leichen in Gartenlaube entdeckt

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg ! Am Montag sind in einer Gartenlaube in der Hansestadt zwei Leichen gefunden worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

In einer Gartenlaube in Hamburg-Billwerder sind am Montag zwei Leichen gefunden worden. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, befindet sich die Laube in einer Kleingartenanlage am Alten Landweg im Stadtteil Billwerder.

Er bestätigte, dass vor Ort zwei Leichen gefunden wurden - weitere Details zu den beiden Toten konnte er zunächst nicht nennen.

Um zu klären, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder möglicherweise um ein Verbrechen handelt, sind Todesermittler vor Ort.