Grusel-Fund in Hamburg! Zwei Leichen in Gartenlaube entdeckt
Hamburg - Großeinsatz in Hamburg! Am Montag sind in einer Gartenlaube in der Hansestadt zwei Leichen gefunden worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, befindet sich die Laube in einer Kleingartenanlage am Alten Landweg im Stadtteil Billwerder.
Er bestätigte, dass vor Ort zwei Leichen gefunden wurden - weitere Details zu den beiden Toten konnte er zunächst nicht nennen.
Um zu klären, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder möglicherweise um ein Verbrechen handelt, sind Todesermittler vor Ort.
Laut dem Sprecher dürfte der Einsatz noch einige Zeit andauern. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da der Vorfall mit einem Großeinsatz der Polizei im öffentlichen Raum einhergeht, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Lenthe-Medien