Leiche in Wohnhaus gefunden! Mann tötet Frau und verletzt zwei Personen

Hamburg - Leichenfund in Hamburg! Ein 25 Jahre alter Mann soll am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt und eine Frau getötet haben.

Die Polizei hat in Hamburg-Eimsbüttel am Dienstag eine Leiche entdeckt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Polizeisprecher am Mittag erklärte, wurde der Tatverdächtige am Morgen im Stadtteil Marienthal festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 25-Jährige in der Nacht eine 51 Jahre alte Frau, mit der er verwandt sein soll, in ihrer Wohnung aufgesucht und im Verlauf unvermittelt mit einem Messer auf sie eingestochen.

Durch ihre Schreie wurde der 40-jährige Mitbewohner auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Er eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch in der Wohnung in der Claudiusstraße festnehmen. Die Frau und der Mann wurden bei dem Angriff verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Sprecher nicht. Der 25-Jährige soll sich ebenfalls verletzt haben. Auch er kam in eine Klinik.