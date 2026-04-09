Nach Fund von menschlichen Knochen in Worms: Der Tote ist identifiziert

Worms - Vor drei Monaten hatten Kinder in der Nähe eines Spielplatzes in Worms einen menschlichen Schädel entdeckt . Jetzt konnte der Fund einem Toten zugeordnet werden.

Kinder hatten den Schädel in der Nähe eines Spielplatzes entdeckt. Später wurden noch weitere menschliche Knochen gefunden. © Polizeipräsidium Mainz

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, konnte die Identität des Verstorbenen durch einen DNA-Abgleich eindeutig ermittelt werden.

Demnach handelt es sich um einen damals 72 Jahre alten Mann aus Worms, der 2019 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war.

Damals habe der Aufenthaltsort des Mannes trotz umfangreicher Maßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung nicht ermittelt werden können, sagte der Sprecher.

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes hätten die aktuellen Untersuchungen der Rechtsmedizin in Mainz nicht ergeben, heißt es.