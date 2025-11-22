Nach Leichenfund bei Neuried: Öffentliches Foto bringt keinen Hinweis auf Identität der Frau

Am Donnerstag wurde bei München eine Frauenleiche im Wald gefunden. Die Polizei suchte mithilfe eines Fotos nach Hinweisen - bisher vergeblich.

Von Roland Beck

Neuried - Am Donnerstagnachmittag fand ein Spaziergänger im Forstenrieder Park bei München eine Frauenleiche. Die Polizei suchte mithilfe eines Fotos nach Informationen über die Unbekannte - bisher vergeblich.

Die Polizei sucht weiter nach wichtigen Hinweisen.  © Sven Hoppe/dpa

Zwar seien nach der Veröffentlichung des Fotos erste Hinweise eingegangen, diese bezögen sich jedoch nicht direkt auf die Identität der Frau, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die weiteren Hinweise würden nun ausgewertet.

Die Ermittler hatten zuvor mitgeteilt, dass es sich um eine Frau "mittleren Alters" zwischen 25 und 40 Jahren handle.

Trotz einer bundesweiten Abfrage und eines Abgleichs mit Vermisstenfällen gebe es bislang keine konkrete Spur, wie ein Sprecher der Münchner Polizei erklärt hatte.

Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstagnachmittag im Bereich des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" entdeckt.

Die Polizei schließt aufgrund der Auffindesituation ein Gewaltdelikt nicht aus. Bis zu 200 Einsatzkräfte durchkämmten am Freitag das Waldgebiet und suchten nach weiteren Spuren.

