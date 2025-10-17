Nach Tod von vermisstem Fabian (†8): Ermittler lassen Tümpel abpumpen

Güstrow - Bei der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche handelt es sich nach offiziellen Angaben um den verschwundenen Fabian aus Güstrow . Das sei das Ergebnis einer DNA-Analyse, teilte die Rostocker Staatsanwaltschaft mit. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nun konzentrieren sich Ermittler erneut auf einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche.

Der vermisste Fabian wurde nahe einem Waldstück bei Güstrow gefunden. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Ermittler gingen bereits davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit Freitag vergangener Woche vermissten Achtjährigen handelt. Seine Eltern sahen sich nicht imstande den toten Jungen für eine Identifikation in Augenschein zu nehmen.

Nach Angaben eines dpa-Fotoreporters pumpten am Freitag Feuerwehrleute den Tümpel ab, bei dem die Leiche des achtjährigen Fabians gefunden wurde. Die Polizei durchsuchte währenddessen das Gewässer und nutzte auch ein wie ein Metalldetektor aussehendes Gerät.

Nach dem Fund der Leiche am Dienstag war der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt und intensiv abgesucht worden. Danach war die Polizei eigentlich schon abgezogen. Am Donnerstagvormittag waren keine Polizeikräfte mehr vor Ort.

Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Erkenntnisse ergeben, dass "vielleicht noch Bezugsgegenstände auffindbar sind", sagte der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowack. "Bis gestern war es nicht absehbar und jetzt hat sich das geändert." Zur Art der möglicherweise noch auffindbaren Gegenstände machte er keine genaueren Angaben.