Polizei ermittelt nach Fund von Babyleiche gegen Mutter

Renningen - Überraschende Wende nach dem Fund der Babyleiche in Renningen bei Stuttgart : Nun wird die Mutter des Säuglings verdächtigt, ihr eigenes drei Monate altes Kind selbst abgelegt und eine Entführung lediglich vorgetäuscht zu haben.

Die Mutter des Kindes wird verdächtigt, das tote Baby selbst abgelegt zu haben. © Jason Tschepljakow/dpa

"Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings erlangt werden", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

"Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt."

Zweifelsfrei geklärt ist laut Polizei inzwischen, dass es sich bei dem gefundenen toten Jungen um das zwischenzeitlich vermisst gemeldete Baby handelt.

Es sei durch einen DNA-Abgleich identifiziert worden, hieß es. Unklar bleibt allerdings auch weiterhin, wie der Junge starb. Wurde er getötet?

"Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an", teilten die Ermittler mit.