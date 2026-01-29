Schrecklicher Fund: Jugendlicher tot an See entdeckt, Mordkommission ermittelt

Dormagen - Traurige Entdeckung im Rhein-Kreis Neuss: An einem See in einem Wald in Dormagen ist am Mittwoch ein lebloser Teenager gefunden worden.

Die Ermittler sicherten noch in der Nacht Spuren vor Ort. © Vincent Kempf

Nach Angaben der örtlichen Polizei und der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 14-Jährigen.

Demnach hatten Spaziergänger den Jugendlichen am frühen Mittwochabend gegen 17 Uhr im Bereich eines Sees an der Salm-Reifferscheidt-Allee entdeckt und sofort einen Notruf abgesetzt.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte vor Ort jedoch nur den Tod des jungen Dormageners feststellen.

"Der Jugendliche wies Verletzungen auf, sodass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte", schilderte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen.

Der Bereich um den See wurde von Kriminalbeamten abgesperrt und noch in der Nacht Spuren rund um den Fundort gesichert. Die Beamten richteten zudem eine Mordkommission ein, die die Ermittlungen übernommen hat.