Großeinsatz bei Köln: Gefahr für Anwohner - Feuerwehr mit dringlichem Rat

Hürth - Auf dem Gelände einer Firma in Hürth-Kalscheuren bei Köln kommt es derzeit zu einem Großeinsatz. Die Lage für die Bevölkerung ist ernst.

In Hürth-Kalscheuren bei Köln brennt seit dem Mittag eine große Lagerhalle. © Jan Ohmen

Wie die Feuerwehr mitteilte, stehen seit Montagmittag (etwa 12.30 Uhr) zwei große Lagerhallen in Vollbrand.

Erst gegen 18.20 Uhr gab die Stadt vorläufig Entwarnung: Die Flammen seien unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten laufen jedoch weiter.

Weil sich in dem Gebäude offenbar zahlreiche unterschiedliche Materialien befanden, unter anderem große Mengen Verpackungen, ließ die Feuerwehr Hürth zusätzliche Einsatzkräfte aus Brühl, Wesseling und Kerpen nachrücken. Teile des Gebäudes sind inzwischen eingestürzt.

In Zuge dessen kommt es immer noch zu erheblicher "Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag". Gesundheitliche Beeinträchtigungen können in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Anwohner sollen sich in geschlossene Räume begeben und Fenster und Türen schließen. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden, wie es weiter heißt.