Traurige Gewissheit um vermisste Michelle H.? Wassersportler findet Leiche
Celle/Hambühren - Schockierender Fund am Samstagvormittag! Gegen 10.50 Uhr entdeckte ein Wassersportler in Hambühren im Landkreis Celle einen leblosen Körper, der in der Aller trieb. Daraufhin alarmierte er sofort die Polizei.
Wenig später rückten Einsatzkräfte zum Fundort aus. Vor Ort bestätigte sich der schlimme Verdacht: Die Rettungskräfte bargen den leblosen Körper einer Frau aus dem Wasser. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
Ermittlungen ergaben bereits erste Hinweise zur Identität der Toten. Das Schockierende: Bei dem Leichnam handelt es sich wohl um keine Unbekannte. "Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 11. März 2026 vermisste Michelle H. aus Celle handelt", teilte die Polizei mit.
Bereits seit mehreren Wochen suchten die Beamten nach der vermissten 25-Jährigen - unter anderem auch mit Veröffentlichung von Lichtbildern. Zuletzt wurde sie am Tag ihres Verschwindens gegen 3.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen, wo sich ihre Wohnung befindet.
Sie soll eine womöglich schwerwiegende Verletzung am Hals gehabt haben. Bereits einige Tage nach ihrem Verschwinden bestätigte die Staatsanwaltschaft Mitte März auf Nachfrage von TAG24, dass mittlerweile wegen des Verdachts der versuchten Tötung gegen einen 46-Jährigen ermittelt wurde, der sich in der Wohnung von H. aufgehalten haben soll.
Wassersportler findet Leiche: Viele Fragen sind noch offen
Es handelte sich dabei um einen Anfangsverdacht. Der Mann soll der Lebensgefährte der Schwester von H. gewesen sein. Er war es, der Michelle H. als vermisst gemeldet hatte.
Außerdem brisant: Kurz nach ihrem Verschwinden sind bereits Taucher und Leichenspürhunde zum Einsatz gekommen, die eine Spur bis zur nahegelegenen Aller verfolgten. Gefunden wurde durch die Maßnahmen nichts. Erst der Wassersportler war es, der den Leichnam in der Aller schließlich entdeckte.
Doch viele Fragen sind noch offen. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Untersuchungen zur gefundenen Leiche derzeit an. Insbesondere die genaue Todesursache ist bislang unklar. Der Leichnam wurde zur weiteren Klärung in die Rechtsmedizin gebracht.
Die Ermittler arbeiten nun weiter daran, die Hintergründe des tragischen Fundes aufzuklären.
Titelfoto: Nonstopnews