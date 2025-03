06.03.2025 13:44 Unterfranken: Radfahrer liegt tot neben seinem Bike!

Bei Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken wurde am Mittwochabend ein 79-jähriger Mann tot aufgefunden. Er lag auf einem Schotterweg unweit seines Fahrrads.

Von Florian Gürtler

Bad Neustadt an der Saale - Ein Leichenfund bei Bad Neustadt an der Saale beschäftigt die Polizei in Unterfranken. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, doch dem 79-Jährigen war nicht mehr zu helfen, er war tot. (Symbolbild) © Montage: dpa/Bildfunk, Roberto Pfeil/dpa Der Leichnam eines 79-jährigen Mannes wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Schotterweg entlang der Bahngleise zwischen dem Ortsteil Mühlbach und der Nachbargemeinde Salz von Passanten entdeckt. Unweit des Toten lag ein Fahrrad, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am heutigen Donnerstag mitteilte. "Die sofort hinzugerufenen Rettungskräfte konnten jedoch nichts mehr für den Mann tun. Ein Notarzt stellte noch vor Ort den Tod fest", ergänzte ein Sprecher. Gerichtsprozesse Sachsen Kutten-Streit unter Rockern endet blutig Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 79-Jährige mit dem Rad auf dem Schotterweg unterwegs gewesen und aus noch unbekannter Ursache gestürzt. Leichenfund bei Bad Neustadt an der Saal: Polizei sucht Zeugen Die Polizei in Bad Neustadt an der Saale sucht Zeugen, die Hinweise zu dem toten Radfahrer geben können. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa Der Sturz sei jedoch wahrscheinlich nicht die Todesursache, da der Mann sich danach wieder aufgerichtet und noch einige Meter zu Fuß zurückgelegt habe, bevor er starb. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. "Hinweise auf ein Zutun Dritter sowie ein Gewaltverbrechen liegen derzeit nicht vor", hieß es noch. Zeugen, welche den 79-jährigen Radfahrer auf dem Weg zwischen Mühlbach und Salz gesehen haben oder eventuell Hinweise zu seinem Gesundheitszustand geben können, sollen sich bitte melden. Vermisste Personen Nach einem Tag: Vermisster Elfjähriger wieder aufgetaucht! Die Ermittler in Bad Neustadt an der Saale sind unter der Telefonnummer 097716060 erreichbar.

Titelfoto: Montage: dpa/Bildfunk, Roberto Pfeil/dpa