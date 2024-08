01.08.2024 12:10 Leichenfund in Schweinfurt stellt Polizei vor Rätsel: Mord, Totschlag oder Unfall?

Der Fund einer Leiche in einem Büro- und Geschäftsgebäude in Schweinfurt stellt die Polizei in Unterfranken weiter vor Rätsel: Zeugen werden dringend gesucht!

Von Florian Gürtler

Schweinfurt - Der Fund einer männlichen Leiche in einem Büro- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt von Schweinfurt gibt der Polizei in Unterfranken weiter Rätsel auf. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet - offiziell wird weiter "ergebnisoffen" ermittelt. Die Polizei suchte bereits mehrfach ein Büro- und Geschäftsgebäude in Schweinfurt ab - in dem Haus war im Juli eine männliche Leiche aufgefunden worden. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken sagte am heutigen Donnerstag aber auch, dass "ein mögliches Tötungsdelikt" nicht ausgeschlossen werde. Die Ermittler ziehen also neben einem Unfall auch Totschlag oder Mord in Betracht. Der Fundort der Leiche eines 45-jährigen Manns aus Schweinfurt sei am Donnerstagvormittag erneut und unter Hinzuziehung der Bereitschaftspolizei nach Spuren abgesucht worden. Auch sei es inzwischen zu einer "Vielzahl an Befragungen von Personen" gekommen. Die Ermittlungsergebnisse würden nun intensiv ausgewertet. Gerichtsprozesse Dresden Zoff im Gerichtssaal: Zuschauer wird zum Angeklagten Zeugen, die Hinweise zu dem Leichenfund in Schweinfurt geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 097212021731 mit der für den Fall zuständigen Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung setzen. Obduktion der Leiche: Äußere Verletzungen unbekannter Herkunft Der Leichnam war bereits am 23. Juli von Handwerken in dem Büro- und Geschäftsgebäude entdeckt worden. Eine Obduktion ergab im Anschluss, dass der Körper des Toten äußere Verletzungen aufwies. Deren Herkunft ist aber offenbar weiterhin ungeklärt. Die Verletzungen wie auch die sonstigen Todesumstände seien weiter Gegenstand der Ermittlungen, hieß es am Donnerstag.

