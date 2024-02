Fast ein Jahr nach schrecklichem Crash mit 4 Toten: Anklage gegen Teenager erhoben

Mehrere Tage nach dem verheerenden Crash hatte die B87 gesperrt bleiben müssen – so lange dauerte die Rekonstruktion der Geschehnisse an jenem Donnerstag im März durch die Behörden.

Drei Menschen starben noch am Unfallort, ein weiterer einige Tage später im Krankenhaus. © Jan Woitas/dpa

Und so habe man bereits im Januar am Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Anklage wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhoben.

Man sei überzeugt, "dass der nunmehr 19-jährige Beschuldigte infolge Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt den Unfall und die sich hieraus ergebenden weiteren schweren Folgen fahrlässig verursacht hat", hieß es weiter.

Der junge Mann war offenbar Wiederholungstäter: Bereits im Januar 2023 sei er ohne Führerschein erwischt worden, im Oktober zuvor soll er einen Unfall gebaut haben und im Anschluss geflüchtet sein.

Der Prozess gegen den Syrer, der in Leipzig lebt, wird nach Jugendstrafrecht verhandelt. Sobald das Amtsgericht über die Zulassung der Anklage entschieden hat, kann ein Termin zur Hauptverhandlung festgelegt werden.