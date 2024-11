40-Jähriger schwängert eigene Tochter: Trotz Urteil herrscht Fassungslosigkeit

Friedberg/Gießen - In einem erschütternden Fall von Kindesmissbrauch hat das Gießener Landgericht einen 40-Jährigen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Mann aus Friedberg hatte seine eigene Tochter schwer sexuell missbraucht und dabei geschwängert.

Ein Geständnis im klassischen Sinne legte der Verurteilte indes weiterhin nicht ab. Bis zum Urteilsspruch beharrte er auf seiner bereits zuvor getätigten Aussage, aufgrund einer durchzechten Nacht keinerlei Erinnerung mehr an den Vorfall zu haben.

Am heutigen Donnerstag wurde der Angeklagte schuldig gesprochen, allen voran wegen schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern, Beischlaf zwischen Verwandten sowie dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Dass ein derart einschneidendes Erlebnis im Leben des damals zwölfjährigen Mädchens verhältnismäßig milde bestraft wurde, dürfte vielerorts Fassungslosigkeit auslösen.

Die mittlerweile 13-Jährige, die zuvor mit ihrem Vater in einer Unterkunft für Geflüchtete lebte, wohnt inzwischen in einer Wohngruppe für Jugendliche in Süddeutschland. Sie wurde durch die Vorkommnisse enorm traumatisiert, zeigt auch heute noch extrem dissoziatives Verhalten und kann sich angeblich weiterhin nicht erklären, wie es zu der Schwangerschaft kam.

Gegen ihren Vater, der ihr laut Aussage des Vorsitzenden Richters eine "Bürde für ihr ganzes Leben auferlegt" habe, musste sie während des Prozesses nicht aussagen.