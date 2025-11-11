Frau sexuell missbraucht und beraubt: Festnahme in Rumänien

Alsfeld/Rumänien - Eine 33-jährige Frau wurde auf offener Straße überfallen, sexuell missbraucht und ausgeraubt: Nun konnte ein mutmaßlicher Täter in Rumänien festgenommen werden!

In einer Juninacht wurde eine Frau in Alsfeld auf offener Straße zum Opfer zweier Sex-Täter, die 33-Jährige blieb verletzt und ausgeraubt zurück. (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Der Verdächtige, ein 22 Jahre alter Rumäne, wurde bereits am 16. Oktober von der Polizei in dem südosteuropäischen Land gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach wurde der mutmaßliche Täter am 5. November von Polizisten nach Deutschland gebracht und einen Tag später einem Haftrichter am Frankfurter Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den 22-Jährigen an.

Die Tat, die dem jungen Mann vorgeworfen wird, ereignete sich bereits in der Nacht zum 8. Juni in der Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis.

Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 0.50 Uhr zu Fuß in der Grünberger Straße unterwegs. Dort wurde sie von zwei Männern attackiert und überwältigt. Die Kriminellen missbrauchten die 33-Jährige sexuell und raubten ihr ein Mobiltelefon, die Geldbörse und weitere Wertgegenstände.

Zeugen fanden rund 40 Minuten später die verletzte Frau und lösten Alarm aus: Die 33-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und in einem Krankenhaus behandelt werden.