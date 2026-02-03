Mädchen (6) aus Freizeitpark gelockt und in Maisfeld missbraucht: Anklage erhoben

Freiburg - Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der vergangenen August ein sechsjähriges Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica in Rust mitgenommen haben soll.

Der Vorfall im Freibad im Europa-Park in Rust hat bundesweit für Empörung gesorgt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Dem 31-jährigen Rumänen werden unter anderem sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann das Mädchen am Abend des 9. August aus dem Innenbereich des Erlebnisbads gelockt und in ein angrenzendes Maisfeld geführt haben. Die Sechsjährige habe lediglich ihre Badekleidung getragen.

Dort angekommen soll der Mann Rauschmittel konsumiert und das Mädchen dazu aufgefordert haben, es ihm gleichzutun. Sie habe die Drogen jedoch zu Boden fallen lassen. Anschließend sei es zum sexuellen Missbrauch gekommen.

Schließlich habe der Mann das Kind in ein Gebüsch an der angrenzenden Straße geworfen und sei gegangen. Die Sechsjährige sei danach selbstständig bis nach Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) gelaufen, wo ein Kraftfahrer rund zwei Stunden nach Verschwinden des Mädchens die Polizei verständigt habe.