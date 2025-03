Kleinkind zum Sex angeboten, Nacktfotos von Minderjähriger erpresst: 32-Jähriger festgenommen

Dingolfing-Landau - In Niederbayern ist der Polizei ein mutmaßlicher Sex-Täter ins Netz gegangen. Er soll sich vor allem des Cybergroomings schuldig gemacht haben. Doch das sei wohl noch nicht alles.

Ein 13 Jahre altes Mädchen soll von einem 32-Jährigen erpresst worden sein, ihm immer wieder Nacktfotos von sich zu schicken. (Symbolbild) © 123rf/anonloysang

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wurde der Mann am Vormittag festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, seit Mai 2024 Kontakt zu einem 13-jährigen Mädchen aufgenommen zu haben.

Dies geschah offenbar über eine Social-Media-Plattform.

"Nach Aufforderung durch den 32-Jährigen habe das Mädchen schließlich Nacktaufnahmen von sich an den Tatverdächtigen übersandt.

Im weiteren Verlauf soll er dann gedroht haben, die Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen, um weitere Bilder zu erhalten", heißt es in einer Mitteilung der Beamten.