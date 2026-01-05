Missbrauchsbilder in Chats getauscht: Polizei ermittelt gegen über 250 Verdächtige

Landshut - Die Polizei ermittelt gegen mehr als 250 deutsche und ausländische Verdächtige, die in Chats mehr als 1000 Nachrichten mit strafrechtlich relevanten Inhalten getauscht haben sollen.

Auf dem Mobiltelefon eines Verdächtigen (20) entdeckten die Ermittler 1500 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten. Das führte zu weiteren Ermittlungen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Darunter seien kinder- und jugendpornografische sowie verfassungsfeindliche und gewaltverherrlichende Inhalte gewesen.

Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Die Ermittler waren nach der Auswertung des Handys eines 20-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim auf die möglichen Straftaten aufmerksam geworden.

Auf dem Mobiltelefon hatten sie mehr als 1500 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten entdeckt.