"Sport Inside" deckt schockierende Details in Missbrauchs-Skandal auf

Frankfurt am Main - Eine neue Dokumentation von "Sport Inside" im WDR zeichnet ein erschütterndes Bild über den womöglich jahrelangen, systematischen Missbrauch von männlichen Nachwuchshoffnungen im eigentlich "Weißen Sport".

Anfang der 2000er Jahre gilt er als einer der aufgehenden Sterne am deutschen Tennis-Himmel.

"Eine Person, die jahrelang, systematisch junge Tennisspieler von sich abhängig machte, missbrauchte, erniedrigte, demütigte, muss aus dem Verkehr gezogen werden", schreibt Maximilian Abel (41) am 28. Februar 2022 dem Präsidenten des DTB, Dietloff von Arnim (63), aus dem Gefängnis heraus.

In "Machtmissbrauch - Das offene Geheimnis im Tennis" kommen neue Details im Skandal um den ehemaligen Trainer, Manager und Vizepräsidenten des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) Dirk Hordorff (66) ans Licht.

Dirk Hordorff (66, 2.v.l.) im September 2022 beim Davis Cup in Hamburg. Damals waren Dietloff von Arnim (63, M.) die Vorwürfe Abels bereits einige Monate bekannt. © IMAGO / tennisphoto.de

Anfang März 2023 - also erst mehr als ein Jahr nach dem Schreiben von Abel an von Arnim kommt das Thema in die Öffentlichkeit.

Durch Recherchen von Sportschau, NRD und Süddeutscher Zeitung wird er Fall publik. Trotz laufenden Verfahrens schweigt der DTB bis dahin, Hordorff übt sein Amt als Vizepräsident weiter aus, zudem gilt er als der mächtigste Mann im deutschen Tennis, zieht auf allen Ebenen die Strippen, vor allem auch im Nachwuchs.

Abel berichtet davon, wie Hordorff sukzessive sein Vertrauen erlangte und missbrauchte. Wie es begann mit körperlichem "Abtasten", mit Sportübungen, die er nackt vor ihm auf dessen Teppich in seinem Wohnzimmer ausüben, sich später auf eine Massage-Liege nebenan legen musste.

Es gipfelte in einem Vorfall in Hamburg. Als "Bestrafung", weil Abel neue Tennis-Saiten nicht abgeholt haben soll, muss sich der damals 20-Jährige ausziehen, nackt in Hündchen-Stellung aufs Bett des Hotels "Atlantic" hocken.

"Dann hat er seinen Gürtel ausgepackt und 20 Mal durchgezogen. Volles Brett", sagt Abel in der WDR-Dokumentation und erhebt dabei neue Vorwürfe.