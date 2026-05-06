14-Jähriger getötet: Mutmaßlicher Täter polizeibekannt und geduldet

Memmingen - Nach dem Gewaltverbrechen an einem 14-Jährigen in Memmingen ermittelt die Kripo weiterhin zu den Hintergründen der Tat.

Die Polizei sucht weiter nach Beweisen. © Stein/swd-medien/dpa

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft berichtete, gibt es derzeit keine neuen Informationen in dem Fall. "Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob wir noch einmal neue Erkenntnisse haben", sagte Staatsanwältin Stefanie Birle.

Der Verdächtige war nach Behördenangaben ein abgelehnter Asylbewerber, der aufgrund ungeklärter Identität geduldet war. Er wurde nach ersten Ermittlungen im von Israel besetzten Westjordanland geboren, seine Nationalität sei jedoch unklar. Der Mann war laut Staatsanwaltschaft zweimal in Deutschland zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Aufenthalts ohne Pass.

Im Kontext der Ermittlungen hat die Polizei auch eine Flüchtlingsunterkunft in Senden (Landkreis Neu-Ulm) durchsucht. "Ziel war das Auffinden von Beweismitteln", sagte Birle.

Weitere Hintergründe zu dem Zusammenhang mit den Geschehnissen in Memmingen erläuterte sie nicht. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" über die Durchsuchung berichtet.