14-Jähriger getötet: Mutmaßlicher Täter polizeibekannt und geduldet
Von Ulf Vogler
Memmingen - Nach dem Gewaltverbrechen an einem 14-Jährigen in Memmingen ermittelt die Kripo weiterhin zu den Hintergründen der Tat.
Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft berichtete, gibt es derzeit keine neuen Informationen in dem Fall. "Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob wir noch einmal neue Erkenntnisse haben", sagte Staatsanwältin Stefanie Birle.
Der Verdächtige war nach Behördenangaben ein abgelehnter Asylbewerber, der aufgrund ungeklärter Identität geduldet war. Er wurde nach ersten Ermittlungen im von Israel besetzten Westjordanland geboren, seine Nationalität sei jedoch unklar. Der Mann war laut Staatsanwaltschaft zweimal in Deutschland zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Aufenthalts ohne Pass.
Im Kontext der Ermittlungen hat die Polizei auch eine Flüchtlingsunterkunft in Senden (Landkreis Neu-Ulm) durchsucht. "Ziel war das Auffinden von Beweismitteln", sagte Birle.
Weitere Hintergründe zu dem Zusammenhang mit den Geschehnissen in Memmingen erläuterte sie nicht. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" über die Durchsuchung berichtet.
Ermittler warten auf Obduktionsergebnisse
Am Donnerstag könnte es eventuell eine Mitteilung zu den Ergebnissen der Obduktion des getöteten Tatverdächtigen geben.
Die Polizei fand am Montag einen seit Samstag vermissten 14-Jährigen tot in einem leer stehenden Gebäude nahe dem Memminger Bahnhof. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Der 37-Jährige versteckte sich dort, griff Polizisten mit einem Messer an und floh.
Am Abend wurde der Verdächtige bei einem Hallenbad entdeckt. Er flüchtete erneut, bedrohte Beamte wieder mit einem Messer, woraufhin diese schossen. Der Mann starb später im Krankenhaus.
Titelfoto: Stein/swd-medien/dpa