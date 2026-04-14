Auf Familienkreuzfahrt: Stiefbruder (16) soll Anna (†18) vergewaltigt und ermordet haben

Miami (Florida, USA) - Ein grausames Verbrechen: Ende November 2025 wurde klar, der Tod einer 18-jährigen US-Amerikanerin namens Anna Kepner an Bord eines Kreuzfahrtschiffs war Mord ! Monate später ist ihr 16-jähriger Stiefbruder als Erwachsener angeklagt worden - die Vorwürfe wiegen schwer.

Die 18-jährige Anna Kepner wurde während einer Kreuzfahrt mit ihrer Familie ermordet - mutmaßlich von einem Angehörigen. © Instagram/anna.kepner16

Wie US-Behörden am Montag bekannt gaben, wird dem Teenager Mord und schwerer sexueller Missbrauch an seiner Stiefschwester vorgeworfen. Ihm droht lebenslange Haft.

Laut Gerichtsakten reiste der 16-jährige "TH" aus Titusville Anfang November mit der 18-Jährigen und anderen Familienmitgliedern an Bord der "Horizon" der Carnival Cruise Line.

In internationalen Gewässern soll er Anna missbraucht und vorsätzlich getötet haben. Gerichtsmediziner stellten "mechanische Erstickung" als Todesursache fest.

Anna Kepner wurde wohl vom Reinigungspersonal des Kreuzfahrtschiffs eingewickelt in einer Decke unter einem Bett in ihrer Kabine gefunden. Dazu soll ihr Körper mit Schwimmwesten bedeckt gewesen sein.