Weil er seine Miete nicht bezahlen konnte: 19-Jähriger bringt Mitbewohner um

Polk County (Florida/USA) - Weil er seinen Mitbewohner rausgeworfen hatte: John Torneo (67) wurde Ende vergangenen Jahres von einem 19-Jährigen umgebracht .

Julian Trevino (19) sitzt aktuell in Untersuchungshaft. © Polk County Sheriff's Office

Wie Fox13 berichtete, wurde die Polizei bereits Anfang Dezember von einem Nachbarn des Rentners kontaktiert, der schon eine Weile nichts mehr von Torneo gehört hatte.

Als eine Beamtin dann am besagten Haus erschien, betrat sie gemeinsam mit dem Anrufer die Wohnung. Von dem 67-Jährigen schien jedoch jede Spur zu fehlen.

Nachdem die Polizistin noch über einen Online-Tracker herausgefunden hatte, dass Torneos Auto gerade unterwegs war, stellte sie die Ermittlungen ein und machte sich wieder auf den Weg - und das mit fatalen Folgen.

Nachdem der Nachbar den 67-Jährigen auch daraufhin für mehrere Tage nicht angetroffen hatte, betrat er wieder dessen Haus, für das er einen Ersatzschlüssel hatte. Und dieses Mal machte er einen grausamen Fund: In einem verschlossenem Schlafzimmer, das er mit einem Schraubenzieher aufbrach, fand er schließlich die Leiche des ehemaligen Krankenpflegers vor.

Sofort alarmierte er erneut die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen fanden die Uniformierten heraus, dass Torneos Kreditkarten weiterhin in Benutzung waren. Auch konnte sein Auto ausfindig gemacht werden - in dem der ehemalige Mitbewohner des Rentners saß.