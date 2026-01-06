Weil er seine Miete nicht bezahlen konnte: 19-Jähriger bringt Mitbewohner um
Polk County (Florida/USA) - Weil er seinen Mitbewohner rausgeworfen hatte: John Torneo (67) wurde Ende vergangenen Jahres von einem 19-Jährigen umgebracht.
Wie Fox13 berichtete, wurde die Polizei bereits Anfang Dezember von einem Nachbarn des Rentners kontaktiert, der schon eine Weile nichts mehr von Torneo gehört hatte.
Als eine Beamtin dann am besagten Haus erschien, betrat sie gemeinsam mit dem Anrufer die Wohnung. Von dem 67-Jährigen schien jedoch jede Spur zu fehlen.
Nachdem die Polizistin noch über einen Online-Tracker herausgefunden hatte, dass Torneos Auto gerade unterwegs war, stellte sie die Ermittlungen ein und machte sich wieder auf den Weg - und das mit fatalen Folgen.
Nachdem der Nachbar den 67-Jährigen auch daraufhin für mehrere Tage nicht angetroffen hatte, betrat er wieder dessen Haus, für das er einen Ersatzschlüssel hatte. Und dieses Mal machte er einen grausamen Fund: In einem verschlossenem Schlafzimmer, das er mit einem Schraubenzieher aufbrach, fand er schließlich die Leiche des ehemaligen Krankenpflegers vor.
Sofort alarmierte er erneut die Polizei.
Im Zuge der Ermittlungen fanden die Uniformierten heraus, dass Torneos Kreditkarten weiterhin in Benutzung waren. Auch konnte sein Auto ausfindig gemacht werden - in dem der ehemalige Mitbewohner des Rentners saß.
19-Jähriger gesteht Mord an ehemaligem Mitbewohner
Kaum hatte Julian Trevino (19) die Beamten bemerkt, versuchte er zu fliehen. Allerdings ohne Erfolg. Der junge Mann, der zuvor von Torneo vor die Tür gesetzt wurde, weil er weder seine Miete bezahlte, noch im Haushalt half, wurde festgenommen.
Während einer Befragung zeigte sich Trevino gegenüber den Beamten geständig.
So erklärte er, dass er auf der Straße leben musste, nachdem er aus der Wohnung geschmissen wurde. Das habe ihn so wütend gemacht, dass er eines Nachts in das Haus des 67-Jährigen einbrach, um dort Geld und Kreditkarten zu klauen. Dabei wurde Torneo jedoch wach, woraufhin der Jüngere ihn zunächst mit einem Küchenmesser attackierte. Anschließend schlug er mit einer Weinflasche auf dessen Kopf ein - und brachte Torneo damit um.
Der 19-Jährige sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Sein erster Prozesstag ist für den 20. Januar angesetzt.
Die Polizistin, die beim ersten Besuch am Tatort nicht in der Lage war, die Leiche zu lokalisieren, wurde vorerst dem Dienst entzogen.
Titelfoto: Bildmontage: Polk County Sheriff's Office (2)