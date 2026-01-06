Paar brutal hingerichtet: Unheimliche Aufnahmen aufgetaucht
Columbus (USA) - Nach dem Mord im US-Bundesstaat Ohio an einem Zahnarzt und seiner Frau gibt es neue erschütternde Aufnahmen.
Denn unheimliche Überwachungsaufnahmen rücken eine vermummte Person ins Zentrum der Ermittlungen zu dem brutalen Doppelmord.
Wie die Polizei von Columbus berichtet, zeigt das Video eine Gestalt in hellen Hosen und einer dunklen Kapuzenjacke, die am Morgen des 30. Dezember mit gesenktem Kopf und den Händen in den Taschen ruhig durch eine verschneite Gasse geht - unweit des Hauses von Spencer Tepe (†37) und seiner 39-jährigen Ehefrau Monique.
Das Paar wurde in seinem Zuhause erschossen, während ihre beiden kleinen Kinder (1 und 4) schliefen.
Die auf den Aufnahmen zu sehende Person steht nun im Fokus der Ermittler. Die Polizei von Columbus veröffentlichte das Video am Montag, um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.
Auf Überwachungsaufnahmen ist eine vermummte Person zu sehen
"Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mord an Herrn und Frau Tepe am Morgen des 30. Dezember zwischen 2 und 5 Uhr im Obergeschoss ihres Hauses stattfand", erklärte die Polizei.
Die Behörden bitten dringend alle Personen, die die abgebildete Person erkennen oder über weiteres Überwachungsmaterial aus der Umgebung verfügen, sich zu melden. Die Ermittler verfolgen derzeit jede eingehende Spur und arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.
Inzwischen sind die beiden Kinder der Familie Tepe bei Verwandten untergebracht.
Zur Unterstützung der Hinterbliebenen wurde eine GoFundMe-Spendenseite ins Leben gerufen, die bereits mehr als 155.000 US-Dollar (rund: 132.360 Euro) eingebracht hat.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Spencer L Tepe, Columbus Division of Police