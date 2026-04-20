Blutige Messerattacke auf Lehrerin: Schüler wird versuchter Mord vorgeworfen

Essen - Etwa sieben Monate nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft dem damaligen Schüler unter anderem dreifachen versuchten Mord vor.

Der Verdächtige (damals 17) wurde durch den Schuss eines Beamten im Gesicht verletzt. © Federico Gambarini/dpa

Neben seiner Lehrerin soll er auch einen ihm persönlich bekannten Hausmeister an einer Grundschule sowie einen fremden Mann auf der Straße angegriffen haben. Die Bundesanwaltschaft erhob am 31. März Anklage gegen den kosovarischen Staatsbürger, wie sie nun bekannt gab.

Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft folgte der zur Tatzeit 17-Jährige "einer islamistisch-dschihadistischen Ideologie". Anfang September 2025 habe er den Entschluss gefasst, "selbst in den Dschihad gegen vermeintlich Ungläubige zu ziehen". Die Behörde hatte die Ermittlungen eine Woche nach dem Angriff von der Staatsanwaltschaft Essen übernommen. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf muss nun entscheiden, ob er die Anklage zulässt und wann er einen Prozess ansetzt.

Am 5. September 2025 soll der Jugendliche sich mit einem Messer bewaffnet zunächst zu einer Grundschule in Essen begeben haben. "Dort schlug er mit der Faust auf den Hausmeister ein und besprühte ihn mit Pfefferspray", heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft.

Da sich der Hausmeister gewehrt habe, habe der Tatverdächtige das Messer nicht einsetzen können.