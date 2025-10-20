Vor Augen ihres Sohnes: Mutter stirbt nach Messerattacke durch maskierten Mann

Bremen - Schock in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag wurde eine 30 Jahre alte Frau brutal niedergestochen und starb an ihren Verletzungen.

Am Sonntagnachmittag wurde eine 30-jährige Mutter in Bremen mit einem Messer erstochen. © JOTO

Gegen 13 Uhr eilten die Einsatzkräfte in die Agnes-Heineken-Straße im Bremer Stadtteil Kattenturm, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gerade gemeinsam mit ihrem zwölfjährigen Sohn aus dem Wohnhaus getreten, als der Angreifer plötzlich auf sie losging.

Mit einem Messer stach der Unbekannte mehrfach auf die Mutter ein – und verletzte auch den Jungen leicht.

Einsatzkräfte fanden die schwer blutende Frau vor Ort liegend und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Doch jede Hilfe kam zu spät: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Bremerin feststellen. Ihr Sohn wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.