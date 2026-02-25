Doppelmord in Memmingen: Verdächtiger soll familiäre Verbindung zu Opfern haben

Memmingen - In einem Einfamilienhaus in Memmingen wurde am Aschermittwoch ein totes Ehepaar gefunden . Der mutmaßliche Täter soll ein 45-jähriger Mann sein. Inzwischen konnte die Polizei eine familiäre Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter feststellen.

In diesem Haus wurde das Ehepaar aufgefunden. © ER24 / EinsatzReport24

Was genau damit gemeint ist, wollte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Das Motiv des Tatverdächtigen liege nach den bisherigen Ermittlungen im persönlichen Bereich.

Auch hierzu könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden.

An Aschermittwoch hatten die Ermittler die Leichen der 68 und 72 Jahre alten Eheleute in einem Wohnhaus entdeckt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und hat einen Verdächtigen festgenommen.