Drei Leichen in Niederbayern entdeckt: Verdächtiger stellt sich in Österreich

Zwiesel - Im niederbayerischen Zwiesel sind am Montagnachmittag in einem Haus mehrere Leichen entdeckt worden.

Alles in Kürze

Die Polizei hat einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Angaben einer Polizeisprecherin gehe man aktuell von einem Tötungsdelikt aus.

Ein 37 Jahre alter Mann ist festgenommen worden, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab.

Der Beschuldigte habe sich selbst bei den österreichischen Polizeibehörden in Linz gemeldet.

Erst dadurch erfuhren die Beamten von den drei getöteten Personen. "Bei der Nachschau in dem vom Beschuldigten bewohnten Mehrfamilienhaus in Zwiesel wurden drei tote Personen aufgefunden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern.

"Aktuell wird seine Auslieferung veranlasst." Die Ermittlungen laufen laut Angaben aktuell "auf Hochtouren".