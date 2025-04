Drei Tote im Westerwald: Täter auf der Flucht

Weitefeld (Kreis Altenkirchen) - Drei Menschen sind in Weitefeld im rheinland-pfälzischen Westerwald tot aufgefunden worden.

Nach dem Fund dreier Leichen im rheinland-pfälzischen Westerwald ermittelt die Polizei mit Hochdruck. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Die Leichen wurden am Sonntag in einem Wohnhaus in der Gemeinde Weitefeld entdeckt. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz erklärte.

Man gehe von einem "Kapitaldelikt" aus, das sich in den frühen Morgenstunden ereignete, hieß es weiter.

Der oder die Täter sind auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Details zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Opfern machte der Sprecher am Morgen zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Die Fahndung läuft im Moment, wie der Sprecher weiter sagte. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in Bereich rund um die Gemeinde Weitefeld mitzunehmen.

Nähere Details sind noch unklar. TAG24 wird weiter berichten.

