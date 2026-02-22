Während Töchter im Nebenraum schlafen: Musiker schießt seiner Frau in den Kopf

Tipp City (Ohio/USA) - Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem er seine eigene Frau umgebracht haben soll. Der Mann ist kein Unbekannter, er war Kandidat der zwölften Staffel der Casting-Show "American Idol" - dem amerikanischen Vorbild von DSDS .

Caleb (39) und Ashley Flynn (†37) hatten zusammen zwei Kinder. © Facebook/Screenshot/Ashley Flynn

Wie TMZ berichtete, soll Caleb Flynn seiner Gattin Ashley (†37), am Montag in den Kopf geschossen haben. Die beiden waren zu Hause, ihre zwei Töchter schliefen gerade im Nachbarzimmer. Glücklicherweise bekamen die Kinder von dem brutalen Mord nichts mit - als die Polizei am Haus der Familie eintraf, schlummerten sie noch immer tief und fest.

Flynn selbst soll nach dem tödlichen Schuss noch versucht haben, seine Tat zu vertuschen. So habe er das Haus vorgerichtet, um es aussehen zu lassen, als hätte ein Raubüberfall stattgefunden.

Anschließend rief er den Notruf.

"Oh mein Gott, jemand ist in mein Haus eingebrochen. Jemand ist in mein Haus eingebrochen und hat meine Frau erschossen", sagte er am Telefon, wie Fox News berichtete. "Meiner Frau wurde zweimal in den Kopf geschossen, da ist überall Blut. Oh mein Gott, oh mein Gott."