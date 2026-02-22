Während Töchter im Nebenraum schlafen: Musiker schießt seiner Frau in den Kopf
Tipp City (Ohio/USA) - Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem er seine eigene Frau umgebracht haben soll. Der Mann ist kein Unbekannter, er war Kandidat der zwölften Staffel der Casting-Show "American Idol" - dem amerikanischen Vorbild von DSDS.
Wie TMZ berichtete, soll Caleb Flynn seiner Gattin Ashley (†37), am Montag in den Kopf geschossen haben. Die beiden waren zu Hause, ihre zwei Töchter schliefen gerade im Nachbarzimmer. Glücklicherweise bekamen die Kinder von dem brutalen Mord nichts mit - als die Polizei am Haus der Familie eintraf, schlummerten sie noch immer tief und fest.
Flynn selbst soll nach dem tödlichen Schuss noch versucht haben, seine Tat zu vertuschen. So habe er das Haus vorgerichtet, um es aussehen zu lassen, als hätte ein Raubüberfall stattgefunden.
Anschließend rief er den Notruf.
"Oh mein Gott, jemand ist in mein Haus eingebrochen. Jemand ist in mein Haus eingebrochen und hat meine Frau erschossen", sagte er am Telefon, wie Fox News berichtete. "Meiner Frau wurde zweimal in den Kopf geschossen, da ist überall Blut. Oh mein Gott, oh mein Gott."
Motiv für kaltblütigen Mord ist aktuell noch unklar
Die Beamten machten sich sofort auf den Weg, konnten aber nichts mehr für die Lehrerin tun. Sie verstarb am Ort des Geschehens.
Aktuell ist noch unklar, was Flynn dazu bewegt hat, die Mutter seiner Kinder umzubringen. Die Beamten sind sich sicher, dass er es war. Er wurde festgenommen, sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen dauern an.
Zwar behauptet Flynn felsenfest, dass er nicht schuldig sei, seine Kaution wurde jedoch auf zwei Millionen US-Dollar festgelegt. Umgerechnet sind das etwa 1,7 Millionen Euro.
"American Idol"-Fans könnte das Gesicht des Killers derweil bekannt vorkommen. So wirkte er im Jahr 2013 an der 12. Staffel mit, schaffte es aber nicht, die Jury von sich und seinem Gesang zu überzeugen.
Titelfoto: Bildmontage; GoFundMe/In Loving Memory of Ashley Flynn, Facebook/Screenshot/Ashley Flynn