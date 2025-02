Er wurde vor fast 30 Jahren ermordet! Polizei hat neue Spuren im Mordfall "Gajo 96"

Vechta - Noch immer sind die Täter nicht gefunden! Im August 1996 wurde Nenad Gajanovic (†36) nahe dem Dümmer See ( Landkreis Diepholz ) erschossen und wenig später von einem Jäger in Dümmerlohausen im Landkreis Vechta an der heutigen L853 neben einem roten VW Golf aufgefunden. Fast 30 Jahre später gibt es neue Spuren und Hinweise.

Nenad Gajanovic (†36) wurde im August 1996 erschossen aufgefunden. Noch immer sind die Täter nicht gefasst. © Screenshot/Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta/Europol

Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag mit Unterstützung der Polizei Hamburg, der schwedischen Strafverfolgungsbehörden und EUROPOL Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden durchgeführt. Nähere Informationen zu den Personen wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen im Ausland noch nicht bekannt gegeben.

Nach einer intensiven Medien-Offensive im September 2024 erreichten zahlreiche Hinweise die Ermittler. Viele dieser Anhaltspunkte führten sie ins europäische Ausland. Die Polizei stand mit den Behörden unter anderem aus Schweden und den Niederlanden in Kontakt.

So gerieten auch die drei Tatverdächtigen in den Fokus der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg erließ daher Durchsuchungsbeschlüsse für die Privat-Wohnsitze der Tatverdächtigen.

Mit Unterstützung von Spezialkräften wurden diese Beschlüsse am Donnerstag in Hamburg und Schweden umgesetzt. Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, was nach Cloppenburg überführt und ausgewertet werden muss.