Ermittlungen im Fall Fabian (†8) zeitnah beendet? Wichtiges Detail noch immer ungeklärt

Die Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow sollen im Februar oder März abgeschlossen werden, so Oberstaatsanwalt Harald Nowack.

Von Jana Steger

Güstrow - Im Dezember 2025 wurde bekannt, dass die Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow noch mehrere Monate in Anspruch nehmen dürften. Im Gespräch mit TAG24 erklärte Oberstaatsanwalt Harald Nowack nun weitere Details zu den Ermittlungen und deren Abschluss.

Die Polizei startete Anfang Dezember 2025 erneut eine Suche nach Beweisen rund um den Fundort der Kinderleiche.  © Bernd Wüstneck/dpa

"Ich gehe davon aus, dass wir zum Abschluss der Ermittlungen Ende Februar, Anfang März kommen werden", erklärt Nowack auf Nachfrage von TAG24.

Neue Hinweise solle es in letzter Zeit nicht mehr gegeben haben. Auch die Zeugenvernehmungen seien abgeschlossen.

"Es sei denn, es ergeben sich momentan aus anderen Spurenlagen noch irgendwelche Nachfragen. Dann könnte es sein, dass nochmal Zeugen angehört werden", so der Oberstaatsanwalt.

Das sei bisher aber noch nicht absehbar und auch nicht geplant. Am 6. November nahm die Polizei eine Frau wegen Mordverdachts fest. Es soll sich um Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater, handeln. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Verdächtige gebe es derzeit nicht, so Nowack.

Fall Fabian (†8): Tatwaffe bislang noch immer nicht aufgetaucht

Die Polizei hat nach dem Tod des achtjährigen Fabian eine Tatverdächtige im November 2025 festgenommen.  © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Detail in den Ermittlungen ist bislang jedoch noch immer ungeklärt: Die Tatwaffe wurde bislang noch nicht gefunden, bestätigt er weiter.

Zum jetzigen Zeitpunkt würden die Ermittlungen auf eine Mordanklage hinauslaufen. Die Verdächtige macht indes von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

"Wenn wir nach dem Abschluss der Ermittlungen dazu kommen sollten, dass Anklage erhoben wird, gehen wir momentan von einem dringenden Tatverdacht des Mordes aus", so Nowack abschließend.

Der Anwalt der Verdächtigen, Andreas Ohm, sei derzeit mit seiner Mandantin im Austausch. "Wir telefonieren regelmäßig", so Ohm im Gespräch mit TAG24.

Vernehmungen finden aktuell nicht statt. Ob noch weitere Haftprüfungsanträge geplant sind? "Stand heute: nein. Aber das kann sich morgen ändern", so der Anwalt abschließend.

