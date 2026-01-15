Ermittlungen im Fall Fabian (†8) zeitnah beendet? Wichtiges Detail noch immer ungeklärt

Güstrow - Im Dezember 2025 wurde bekannt, dass die Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian (†8) aus Güstrow noch mehrere Monate in Anspruch nehmen dürften. Im Gespräch mit TAG24 erklärte Oberstaatsanwalt Harald Nowack nun weitere Details zu den Ermittlungen und deren Abschluss.

Die Polizei startete Anfang Dezember 2025 erneut eine Suche nach Beweisen rund um den Fundort der Kinderleiche. © Bernd Wüstneck/dpa

"Ich gehe davon aus, dass wir zum Abschluss der Ermittlungen Ende Februar, Anfang März kommen werden", erklärt Nowack auf Nachfrage von TAG24.

Neue Hinweise solle es in letzter Zeit nicht mehr gegeben haben. Auch die Zeugenvernehmungen seien abgeschlossen.

"Es sei denn, es ergeben sich momentan aus anderen Spurenlagen noch irgendwelche Nachfragen. Dann könnte es sein, dass nochmal Zeugen angehört werden", so der Oberstaatsanwalt.

Das sei bisher aber noch nicht absehbar und auch nicht geplant. Am 6. November nahm die Polizei eine Frau wegen Mordverdachts fest. Es soll sich um Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater, handeln. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Verdächtige gebe es derzeit nicht, so Nowack.