Angehörige von erschossener Aldi-Kassiererin (†38) äußern sich: Sie ahnte es!

Auch an jenem Montagabend gegen 19.15 Uhr war die 38-Jährige im Dienst, als plötzlich ihr Ex (48) den Laden betrat. Nach "Bild"-Informationen soll die Frau zu diesem Zeitpunkt gerade Regale eingeräumt haben.

"Sie war meine einzige Schwester. Sie war so ein lebenslustiger, lebensfroher und freundlicher Mensch", erklärte er und führte weiter aus: "Sie war mit Leib und Seele Verkäuferin und sehr beliebt."

Schon seit 13 Jahren lebte die 38-jährige Bulgarin mittlerweile in Deutschland und hatte vor einem Jahr ihren neuen Job als Kassiererin angefangen.

Vor dem Aldi-Markt, in dem sich die grausamen Szenen abgespielt haben, liegen Blumen zum Gedenken an die Verstorbene. © Andreas Arnold/dpa

Nachgestellt habe der Täter seiner Ex-Freundin seit langer Zeit, berichtete der beste Freund des Opfers.

Er habe sie psychisch kaputtgemacht und nicht in Ruhe gelassen. Sie selbst sagte ihm gegenüber: "Irgendwann gehe ich zur Arbeit und komme nicht mehr heim. Der kommt und bringt mich um."

Auch dem guten Freund der Bulgarin sei der 48-Jährige schon hinterhergefahren und habe ihm ein Verhältnis zu ihr unterstellt.

Die 38-Jährige sei oft bei der Polizei gewesen, berichteten Angehörige. Sie habe sogar schon ein Kontakt- und Näherungsverbot erwirkt.

Vor Kurzem erst soll ihr Ex in ihre Wohnung eingedrungen sein und sie gewürgt haben, weshalb für den 15. Februar eine Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Groß-Gerau angesetzt war.

Doch letztlich konnten den Stalker diese Schritte in seinem Hass und bei seinem perfiden Vorhaben nicht stoppen.