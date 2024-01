Kassiererin in Aldi-Markt mit Kopfschuss hingerichtet: Rätselraten nach grausamer Bluttat

Mörfelden-Walldorf - Auch am Tag nach der erschütternden Bluttat in einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf ist die Bestürzung groß. Zeitgleich bestehen weiterhin etliche Fragen zum Ursprung und der Vorbereitung des grausamen Mordes an einer Mitarbeiterin des Discounters.