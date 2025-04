Familie im Westerwald getötet: Opfer sind Vater, Mutter und Sohn

Nach dem Fund dreier Leichen im rheinland-pfälzischen Westerwald ermittelt die Polizei mit Hochdruck. © Thomas Frey/dpa

Während weiter unter Hochdruck nach dem Täter gefahndet wird, gab das Polizeipräsidium Koblenz am Abend traurige Details über die Opfer aus der Gemeinde Weitefeld bekannt.

Demnach handelt es sich um einen Vater (†47), die Mutter (†44) und einen minderjährigen Sohn (†16), die in den frühen Morgenstunden ermordet worden sind.

Bekannt ist bisher, dass die Polizei gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag alarmiert worden ist. Zu dem Notruf hieß es: "Es war eine schreiende Person." Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, flüchtete eine Person zu Fuß vom Tatort.



In dem Einfamilienhaus in der Westerwald-Gemeinde sind daraufhin die Leichen der Familie entdeckt worden, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Ermittler gehen aktuell von einem Mord aus, vieles spricht derzeit für eine Bluttat mit familiärem Hintergrund. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass "mit Hochdruck in alle Richtungen" ermittelt wird.

Die Kriminalpolizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Zeugen sollen sich bitte unter der Nummer 026192156390 melden.