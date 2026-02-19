Tödliche Flucht vor Polizei: War es Mord oder fahrlässige Tötung?

Kempten - Mit Tempo 180 durch die Stadt, ein Toter, mehrere Verletzte: Im Prozess um eine tödliche Verfolgungsjagd mit der Polizei hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Die Verteidigung sieht das anders.

Der Angeklagte soll in Kaufbeuren mit bis zu 180 km/h durch das Stadtgebiet gerast sein, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. © Stefan Puchner/dpa

Der 21-Jährige habe mit bedingtem Vorsatz gehandelt, da er seine Fahrweise nicht angepasst habe - obwohl es vor dem tödlichen Unfall zwei Beinaheunfälle mit der Polizei gab, argumentierte der Staatsanwalt nach Angaben des Gerichts. Daraus sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu erkennen, dass er zumindest mit bedingtem Vorsatz gehandelt habe.

Die Verteidigung beantragte hingegen für den deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen eine dreijährige Haftstrafe unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahrerflucht.

Sein Mandant habe den Unfall nicht gewollt und geglaubt, die Flucht unfallfrei fortsetzen zu können, sagte Anwalt Daniel Nißle.

In seinem Schlusswort unterstrich der Angeklagte laut Nißle erneut sein Bedauern über das Geschehen. Er hatte den Ablauf vor Gericht eingeräumt.