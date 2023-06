05.06.2023 06:03 Frau in Wohnwagen vergewaltigt und erschlagen: Fällt heute das Urteil?

Mord-Prozess in Frankfurt am Main: Eine Frau wurde in einem Wohnwagen erst vergewaltigt und dann erschlagen - fällt am Montag das Urteil gegen den Angeklagten?

Frankfurt am Main - Eine 40-Jährige wurde vergewaltigt und brutal erschlagen - in dem Prozess vor dem Landgericht Frankfurt um den Mord an der wohnsitzlosen Frau wird am heutigen Montag (12.30 Uhr) das Urteil erwartet. Im Dezember 2021 wurde in einem Wohnwagen in Frankfurt-Ostend eine erschlagene Frau aufgefunden - heute wird das Urteil gegen den verdächtigen 40-Jährigen erwartet. (Symbolbild) © Montage: 123RF-philipus, Skolimowska/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Angeklagt ist ein 39 Jahre alter Marokkaner, für den die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert hat.

Er soll die 40-jährige wohnungslose Frau im Dezember 2021 zunächst in einem in Frankfurt-Ostend abgestellten Wohnwagen vergewaltigt und danach mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen haben. Das Opfer starb noch am Tatort an einem offenen Schädelhirntrauma. Die Leiche wurde wenig später von einem Passanten entdeckt. Mord Feuerwehr entdeckt bei Brand in Praxis eine Leiche: Verdacht fällt auf dubiosen "Doktor R." Die Polizei kam durch DNA-Spuren am Körper der Toten auf die Spur des mehrfach vorbestraften 40-Jährigen, der zu dieser Zeit in einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe des Wohnwagens lebte. In dem seit Ende März laufenden Prozess äußerte sich der Mann nicht zu den Vorwürfen. Bei seiner Festnahme hatte er lediglich die Tötung der 40-Jährigen, nicht aber deren Vergewaltigung eingeräumt. "Ich habe sie getötet. Scheiß Alkohol", soll er gesagt haben.

