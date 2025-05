10.05.2025 18:10 6.283 Tödliche Messer-Attacke in Spielhalle: Mutmaßlicher Täter jetzt in U-Haft

In der Storm-Spielhalle in der Heidelsteinstraße in Fulda kam es in der Nacht zu Samstag zu einer tödlichen Messerattacke: Eine 23-jährige Frau starb!

Von Florian Gürtler

Fulda - Eine 23-jährige Frau ist tot: In einer Spielothek der Kette "Storm" im osthessischen Fulda kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Messerattacke, ein 26-jähriger Mann gilt als dringend tatverdächtig und sitzt mittlerweile in Haft. In der "Storm"-Spielhalle in der Heidelsteinstraße in Fulda kam es in der Nacht zu Samstag zu einer tödlichen Messerattacke. © Fuldamedia Die Bluttat ereignete sich gegen 1 Uhr in der Spielhalle in der Heidelsteinstraße nahe dem Fuldaer Zentralfriedhof, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Fulda gemeinsam mitteilten. Demnach hielt sich die 23-Jährige zusammen mit dem 26-Jährigen in der Spielhalle auf. Laut ersten Ermittlungen standen beide "in einem persönlichen Verhältnis zueinander", wie ein Sprecher erklärte. Aus noch unklaren Gründen soll der junge Mann die Frau unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Mord Mann (†86) in Wiesbaden auf offener Straße erstochen Er habe "mehrfach auch im Halsbereich" auf die 23-Jährige eingestochen "und sie dadurch tödlich verletzt", hieß es weiter. Tödliche Messerattacke in Fulda: Polizei stellt Tatwaffe sicher Noch am Tatort traf die Polizei auf den mutmaßlichen Täter, einen 26-Jährigen. Der junge Mann wurde festgenommen. © Fuldamedia Zahlreiche Polizeikräfte rückten in der Folge zu der "Storm"-Spielhalle in der Heidelsteinstraße aus. Dort trafen sie den 26-jährigen Tatverdächtigen an und nahmen ihn fest. Auch das Messer wurde von den Beamten am Tatort aufgefunden und sichergestellt. Wegen des "dringenden Verdachts eines Tötungsdelikts" wurde der Verdächtige noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einem Haftrichter vorgeführt. Mord Freundin getötet und wochenlang aufgebahrt: Makaberer Mordfall mit Urteil und einem Rätsel Dieser erließ Untersuchungshaft gegen den Mann, der daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der tödlichen Messerattacke dauern an. Erstmeldung vom 10. Mai, 9.38 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.10 Uhr.

Titelfoto: Fuldamedia