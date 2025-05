Attacke mit Machete: 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Mainz - Ein Streit eskalierte, am Ende wurde ein 32-jähriger Mann durch einen Hieb mit einer Machete "potenziell lebensgefährlich" verletzt. Der Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz in Mainz aus.

Polizisten und Kräfte des Rettungsdienstes rückten am Samstagabend in Mainz-Mombach an: Ein 32-jähriger Mann war lebensgefährlich verletzt! (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Die Bluttat ereignete sich am späten Samstagabend im Stadtteil Mombach, wie die Polizeidirektion Mainz in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Demnach waren ein 28-Jähriger und das spätere Opfer in einem Mehrfamilienhaus in Streit geraten. Der Konflikt gipfelte in einem Angriff mit einer Machete gegen den 32-Jährigen. Dieser wurde "potenziell lebensgefährlich im Brustbereich" verletzt, wie ein Sprecher erklärte.

Zahlreiche Polizisten sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes rückten in der Folge zu dem Mehrfamilienhaus in Mainz-Mombach aus. Es kam zu kurzzeitigen Straßensperrungen in dem Stadtteil.

Der schwer verletzte 32-Jährige und der "aufgrund ungeklärter Ursache" ebenfalls verletzte tatverdächtige 28-Jährige seien beide von der Polizei "widerstandslos gesichert" worden, hieß es weiter.

Im Anschluss wurden beide Männer durch den Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht.