Frauenleiche lag zerstückelt in Reisekoffer: Fällt bald das Urteil?

Bremen - Rund sieben Monate nach Beginn eines Mordprozesses um eine zerstückelte Leiche in einem Koffer sollen am Dienstag die Plädoyers gehalten werden.

Ekaterina B. (†32) aus Bremerhaven wurde getötet und anschließend zerstückelt.

Bei den Schlussvorträgen erhält zunächst die Staatsanwaltschaft das Wort und dann sprechen die Verteidiger. Auch der Angeklagte kann sich äußern. Für Freitag wird ein Urteil in dem Verfahren erwartet.



Angeklagt ist ein inzwischen 47 Jahre alter Hafenarbeiter aus Bremerhaven. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Anfang Februar 2022 seine 32 Jahre alte Frau umgebracht zu haben.

Die Leiche soll er zerteilt, in Plastik gewickelt und in einen großen Reisekoffer gepackt haben. Den Koffer soll der Deutsche in ein Fließgewässer geworfen haben. Über das Verschwinden der Frau hat er laut Anklage bei der Vernehmung gelogen.

Die wochenlange Suche nach der Frau löste bundesweit Aufsehen aus. In der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ging man Hinweisen nach. Anfang März wurden die Überreste der Frau am Bremerhavener Weserufer gefunden.

Nach Beginn des Prozesses im August kam es im Oktober zu einer überraschenden Wende: Die Mutter des Angeklagten (66) nahm die Tat auf sich. Sie habe die 32-Jährige getötet, sagte sie.

Nachdem der Angeklagte vor Gericht lange geschwiegen hatte, äußerte er sich im Februar erstmals. Er las stundenlang aus Aufzeichnungen vor, die Informationen waren teils widersprüchlich.